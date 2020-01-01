 النقد الدولي يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي باليونان بنسبة 11.7% - بوابة الشروق
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النقد الدولي يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي باليونان بنسبة 11.7%

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 25 يوليه 2020 - 10:21 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2020 - 10:21 م

توقع صندوق النقد الدولي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليونان بنسبة 7ر11% هذا العام.

وقالت كريستالينا جيورجيفا، المدير العام للصندوق، في مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، إنه من المتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي الصعود مجددا بنسبة 5% لكل من عامي 2021 و2022.

وذكرت جيورجيفا أنه من المتوقع أن تكون اليونان واحدة من دول منطقة اليورو "التي ستتضرر بشدة من الجائحة ، بسبب اعتمادها على السياحة والشحن ، وهي قطاعات تأثرت بشكل خاص بالأزمة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأشادت جيورجيفا بالسلطات اليونانية والشعب اليوناني لطريقة تعاملهما مع أزمة "كوفيد – 19".


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