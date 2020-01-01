12 حالة كورونا جديدة في نادي فوينلابرادا الإسباني

أكد نادي فوينلابرادا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم ظهور 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه يوم السبت ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات فيه إلى 28 حالة.

وكان من المقرر أن يخوض فوينلابرادا مباراته الأخيرة في موسم دوري الدرجة الثانية أمام ديبورتيفو لاكورونيا الاثنين الماضي لكن المباراة تأجلت بعد ظهور عدة إصابات بالعدوى في الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية.

وبين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات من الفريق الأول والطاقم التدريبي الموجودين في الحجر الصحي حاليا إلى جانب أربع حالات ظهرت في مدريد.

وقال النادي في بيان:" يود نادي فوينلابرادا أن يعبر عن عميق ألمه وقلقه بعد الجولة الأخيرة من الفحوص التي بلغ على أثرها اجمالي عدد الإصابات بالنادي إلى 28 حالة".

وأضاف النادي أن أحد لاعبيه أدخل المستشفى يوم الجمعة لكن حالته مستقرة وهو لا يعاني من أعراض خطيرة.

وبعد الجولة الأخيرة من المباريات التي أقيمت الاثنين الماضي أصبح فوينلابرادا في حاجة للتعادل ليعود إلى المركز السادس وينتزع بطاقة التأهل لملحق الترقي.

وقال النادي إنه سيبحث خطواته المقبلة وسيناقش الموقف مع رابطة الدوري الإسباني.