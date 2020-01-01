جونسون: أسوأ جائحة سوف تنتهي بحلول منتصف العام المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأخطائه في تعامل حكومته مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في حوار تلفزيوني اليوم السبت بمناسبة مرور عام على توليه المنصب.

وقال جونسون لقناة "سكاي نيوز": "بالطبع.. أحيانا ما نحكم على الأشياء بشكل خاطئ ونحن نتعلم طوال الوقت".

وقال رئيس الوزراء المحافظ: "يجب أن تتعلم من أخطائك بأسرع وقت ممكن"، متوقعا أن أسوأ أزمة صحية سوف تنتهي "بحلول منتصف العام المقبل".

يشار إلى أن بريطانيا من أكثر الدول تضررا بالفيروس في أوروبا فيما توقع الكثير من الخبراء موجة ثانية من الإصابات في الخريف.

وتعرضت حكومة جونسون لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع فيروس كورونا ،والتي وصفها عدد من الخبراء بأنها كانت متأخرة ولم تكن وفق القواعد الصحيحة .

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء نفسه نقل إلى المستشفى لإصابته بالفيروس، ولكن تعافى.

ولكن قبل إصابته، كان يتفاخر بمصافحة المرضى المصابين.

وأمس الجمعة، قال في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "إننا لم نفهم (الفيروس) بالطريقة التي كنا نود أن نفهمه بها في الأسابيع والشهور القليلة الأولى".

وأشار إلى أنه جرى التقليل من قدرة الفيروس على الانتشار بدون أعراض من شخص لشخص.