 المغرب يسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا - بوابة الشروق
السبت 25 يوليه 2020 8:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

المغرب يسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: السبت 25 يوليه 2020 - 7:45 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2020 - 7:45 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19 ألفًا و645 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء السبت، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل ست وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 305.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 18 حالة تعافِ جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 16 ألفًا و282.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 650 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 15 مليون إصابة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك