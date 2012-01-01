«أبل» تستهدف أن تصبح محايدة للكربون بحلول 2030

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، اعتزامها الحد من انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري المؤثرة على تغير المناخ خلال العقد الجاري.

وقالت الشركة إنها للوصول إلى هدفها المتمثل في أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030، ستخفض تلوث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 75 في المائة، ثم تجد طرقًا لتخفيض الـ 25 في المائة المتبقية من انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري.

وقامت الشركة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 4.3 مليون طن متري في عام 2019 ، وفقًا لتقرير التقدم البيئي لعام 2020 الذي أصدرته مؤخرا. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 35 بالمائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلقة منذ ذروة الشركة في عام 2015، وهو انخفاض تمكنت من تحقيقه حتى عندما باعت المزيد من المنتجات. لكنها لا تزال تضخ الكثير من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 - 25.1 مليون طن متري، أي ما يعادل ست محطات طاقة تعمل بالفحم تعمل لمدة عام.

وتمكنت "أبل" من تقليل التلوث الناتج عن تسخين الكوكب باستخدام المواد المعاد تدويرها وتحسين كفاءة الطاقة لمنتجاتها. فهي تستخدم منتجاتها طاقة أقل بنسبة 73 في المائة في المتوسط الآن مما كانت عليه قبل 11 عامًا.

وقالت الشركة إن عملياتها - بما في ذلك الانبعاثات من منشآتها وسفر موظفيها - أصبحت محايدة للكربون في أبريل من هذا العام. وفي عام 2018، أعلنت أنها ستشتري ما يكفي من الطاقة المتجددة لتشغيل عملياتها العالمية.

وأضافت أنها تعمل أيضًا على التمكن من سحب ثاني أكسيد الكربون المسؤولة عن إطلاقه في الغلاف الجوي. ولكن بدلاً من الاستثمار في التقنيات الناشئة مثل بعض منافسيها، فقد التزمت بالعمل مع المجموعات البيئية مثل "كونسيرفيشن إنترناشيونال" لحماية واستعادة الغابات والأشجار الساحلية الاستوائية التي تجذب وتخزن ثاني أكسيد الكربون بشكل طبيعي.

ويأتي التزام "أبل" في أعقاب الأهداف المناخية التي وضعتها شركتا "مايكروسوفت" و"أمازون" المنافستين. حيث أصبحت شركة "مايكروسوفت" محايدة للكربون في عام 2012 ، وقالت في يناير إنها ستصبح سالبة للكربون – وتزيل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي أكثر من انبعاثاتها - بحلول عام 2030. وتعهدت أيضا باستثمار مليار دولار في التقنيات التي ستساعدها على إزالة كل ثاني أكسيد الكربون تم ضخه منذ تأسيس الشركة.

كما حددت شركة "أمازون" هي الأخرى هدفًا العام الماضي بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040. وفي يونيو، أعلنت عن صندوق جديد بقيمة 2 مليار دولار لتسريع تطوير التقنيات التي ستساعد الشركات على تقليل انبعاثات الكربون. وعلى الرغم من التزاماتها المتعلقة بالمناخ، أطلقت الشركة 15 في المائة من ثاني أكسيد الكربون في 2019 أكثر مما فعلت في العام السابق مع نمو مبيعاتها.