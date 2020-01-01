سيمون بوليفار: حكاية رجل حرر قارة من نير الاستعمار

تحتفل العديد من دول أمريكا اللاتينية اليوم 24 يوليو بما يعرف بيوم سيمون بوليفار وهو اليوم الذي ولد فيه هذا الرجل عام 1783 والذي لعب كبيرا في تحرير الكثير من دول أمريكا اللاتينية، التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني منذ القرن السادس عشر مثل كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما، حتى وصف بأنه محرر أمريكا الجنوبية.

ويعد اليوم إجازة رسمية في كولومبيا وبوليفيا والإكوادور وفنزويلا.

فمن هو سيمون بوليفار؟

تقول دائرة المعارف البريطانية إنه نجل لأرستقراطي فنزويلي من أصل إسباني، وقد ولد بوليفار في عائلة تتمتع بالثروة والمكانة في 24 يوليو/تموز عام 1783 في كاراكاس بغرناطة الجديدة (فنزويلا حاليا). وقد توفي والده عندما كان الصبي يبلغ من العمر 3 سنوات، وتوفيت والدته بعد 6 سنوات، وبعد ذلك أدار عمه ميراثه وزوده بالمعلمين.

وكان أحد هؤلاء المعلمين سيمون رودريغيز الذي سيكون له تأثير عميق ودائم عليه. وقدم رودريغيز، تلميذ جان جاك روسو، بوليفار إلى عالم الفكر الليبرالي في القرن الثامن عشر.

وهو في الـ 16 من عمره، أرسل بوليفار إلى أوروبا لإكمال تعليمه. وقد عاش لمدة ثلاث سنوات في إسبانيا، وفي عام 1801 تزوج ابنة أحد النبلاء الإسبان، وعاد معها إلى كاراكاس.

وتوفيت العروس الشابة متأثرة بإصابتها بالحمى الصفراء بعد أقل من عام من زواجهما. ويعتقد أن وفاتها المأساوية تلك كانت السبب في توجه بوليفار إلى العمل السياسي منذ شبابه.

في عام 1804، عندما كان نابليون الأول يقترب من ذروة مجده، عاد بوليفار إلى أوروبا. وفي العاصمة الفرنسية باريس وبتوجيه متجدد من صديقه ومعلمه رودريغيز، أغرق نفسه في قراءة كتابات المفكرين العقلانيين الأوروبيين أمثال: جون لوك وتوماس هوبز وفولتير، ومونتسكيو، وروسو. وقد كان للأخيرين تأثير عميق على حياته السياسية، لكن فولتير أثر كثيرا في فلسفته في الحياة.

وفي باريس، التقى بالعالم الألماني ألكسندر فون همبولت، الذي عاد لتوه من رحلته عبر أمريكا الإسبانية وأخبر بوليفار أنه يعتقد أن المستعمرات الإسبانية ناضجة للاستقلال. وترسخت هذه الفكرة في خيال بوليفار، وفي رحلة إلى روما مع رودريغيز، بينما وقفا على مرتفعات مونتي ساكرو، تعهد بتحرير بلاده.

وهناك تجربة أخرى أثرت فيه في ذلك الوقت حيث شاهد تتويج نابليون عام 1804 كإمبراطور للفرنسيين. وتراوح رد فعل بوليفار على التتويج بين الإعجاب بإنجازات رجل واحد والاشمئزاز من خيانة نابليون لمثل الثورة الفرنسية. وكانت الرغبة في المجد واحدة من السمات الدائمة في شخصية بوليفار، ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن نابليون قد حفزها. وكان مثال نابليون، مع ذلك، تحذيرا استجاب له بوليفار. ففي أيامه اللاحقة أصر دائما على أن لقب "المحرر" أعلى من أي لقب آخر، وأنه لن يبدله بلقب الملك أو الإمبراطور. وفي عام 1807 عاد إلى فنزويلا عن طريق الولايات المتحدة وزار المدن الشرقية.

وتم إطلاق حركة استقلال أمريكا اللاتينية بعد عام من عودة بوليفار، حيث أدى غزو نابليون لإسبانيا إلى زعزعة السلطة الإسبانية. وفشل نابليون في محاولته لكسب دعم المستعمرات الإسبانية، التي ادعت الحق في ترشيح مسؤوليها. وعلى غرار البلد الأم إسبانيا، كانوا يرغبون في إنشاء مجلس عسكري للحكم باسم الملك الإسباني المخلوع. ومع ذلك، رأى العديد من المستوطنين الإسبان في تلك الأحداث فرصة لقطع علاقاتهم مع إسبانيا.

وشارك بوليفار نفسه في اجتماعات مختلفة لتحقيق هذا الهدف، وفي 19 أبريل/نيسان 1810 جرد الحاكم الإسباني رسميا من سلطاته وطرد من فنزويلا وتولى المجلس العسكري زمام الأمور.

وللحصول على المساعدة الدولية تم إرسال بوليفار في مهمة إلى لندن، حيث وصل في يوليو/تموز. وكانت مهمته أن يوضح لإنجلترا محنة المستعمرة الثورية، لكسب الاعتراف بها، والحصول على الأسلحة والدعم.

وعلى الرغم من أنه فشل في مفاوضاته الرسمية إلا أن الرحلة كانت من نواحٍ أخرى مثمرة. فقد أتاحت له الفرصة لدراسة مؤسسات المملكة المتحدة التي مثلت له نماذج للحكمة والاستقرار السياسي. والأهم من ذلك، أنه عزز قضية الثورة من خلال إقناع الفنزويلي المنفي فرانسيسكو دي ميراندا، الذي حاول في عام 1806 تحرير بلاده بمفرده، بالعودة إلى كاراكاس وتولي قيادة حركة الاستقلال.

في مارس/آذار عام 1811 اجتمع مؤتمر وطني في كاراكاس لصياغة دستور. وألقى بوليفار، وإن لم يكن مندوبا، بنفسه في النقاش الذي أثار البلاد.

وأعلن في أول خطاب علني: "دعونا نضع حجر الزاوية للحرية الأمريكية دون خوف، التردد هو الموت ".

وبعد مداولات طويلة، أعلنت الجمعية الوطنية استقلال فنزويلا في 5 يوليو/تموز 1811. ودخل بوليفار جيش الجمهورية الفتية، التي كان قائدها الرئيسي ميراندا، وتم تكليفه بقيادة الدفاع عن ميناء بورتو كابيلو، وهو ميناء على البحر الكاريبي غرب كاراكاس كان حيويا لفنزويلا.

وكان بوليفار وميراندا قد تباعدا بعد وقت قصير من اجتماعهما في لندن، ووصف ميراندا بوليفار بأنه "شاب خطير"، وكان لدى بوليفار مخاوف بشأن قدرات الجنرال المسن.

وفي ذلك الوقت حققت القوات الإسبانية انتصارات فدخل ميراندا في مفاوضات مع القائد الإسباني العام. وتم توقيع هدنة (يوليو/تموز 1812) تركت البلاد بأكملها تحت رحمة إسبانيا واحتجزت القوات الإسبانية ميراندا.

نجح بوليفار في مغادرة البلاد وذهب إلى غرناطة الجديدة. وهناك نشر ما عرف بـ "بيان قرطاجنة" حيث عزا سقوط جمهورية فنزويلا الأولى إلى عدم وجود حكومة قوية ودعا إلى جهد ثوري موحد لتدمير سلطة إسبانيا في الأمريكتين.

وبدعم من الوطنيين الجدد في غرناطة، قاد بوليفار قوة لاستعادة فنزويلا فهزم الملكيين في ست معارك ضارية ودخل كاراكاس في 6 أغسطس/آب 1813.

وحصل بوليفار على لقب المحرر واستحوذ على سلطات واسعة وصفها البعض بأنها نوع من الديكتاتورية السياسية.

وكانت حرب الاستقلال قد بدأت للتو حيث كان معظم سكان فنزويلا معاديين لقوى الاستقلال وضجروا من التضحيات المفروضة فاندلعت حرب أهلية قاسية، ولجأ بوليفار نفسه إلى إجراءات صارمة، مثل إطلاق النار على السجناء.

وفي عام 1814 هزم بوليفار على أيدي الإسبان، الذين حولوا رعاة البقر بقيادة خوسيه توماس بوفز إلى سلاح فرسان غير منضبط ولكنه فعال بوحشية لم يتمكن بوليفار من صده. وأنزل بوفز بالوطنيين فظائع رهيبة، واستولى على كاراكاس والمدن الرئيسية الأخرى لتسقط الجمهورية الفنزويلية الثانية.

فهرب بوليفار إلى غرناطة الجديدة ومنها فر إلى جامايكا. وفي المنفى، حول بوليفار طاقاته نحو الحصول على دعم من بريطانيا فكتب "رسالة جامايكا "التي قال فيها إن الشعب الذي يحب الحرية سيكون حرا في النهاية.

تحرير غرناطة الجديدة

وتبعت ذلك ثلاث سنوات من الهزائم والانتصارات غير الحاسمة. في عام 1817، قرر بوليفار إنشاء مقر في منطقة نهر أورينوكو، والتي لم تكن قد دمرتها الحرب ولم يتمكن الإسبان من الإطاحة به.

واستعان بخدمات عدة آلاف من الجنود والضباط الأجانب، ومعظمهم من البريطانيين والأيرلنديين، وأسس عاصمته في أنجوستورا (الآن سيوداد بوليفار)، وأصدر صحيفة، وأنشأ شبكة اتصال مع القوات الثورية في السهول.

وفي 7 أغسطس/آب 1819 فاجأ بوليفار الإسبان في معركة بوياكا الحاسمة حيث استسلم الجزء الأكبر من الجيش الملكي لبوليفار. وبعد ثلاثة أيام دخل بوغوتا (عاصمة كولومبيا الحالية). وكان هذا العمل نقطة التحول في تاريخ أمريكا الجنوبية.

وفي ديسمبر/كانون الأول عام 1819 ظهر بوليفار أمام المؤتمر الذي اجتمع في أنجوستورا، وأصبح رئيسا وديكتاتورا عسكريا. وحث المشرعين على إعلان قيام دولة جديدة، وبعد ذلك بثلاثة أيام تم إنشاء جمهورية كولومبيا.

وعندما استؤنف القتال هزم بوليفار القوات الإسبانية في فنزويلا. وقد فتحت معركة كارابوبو (يونيو/حزيران عام 1821) أبواب كاراكاس عاصمة فنزويلا.

ثم شرع بوليفار في عملية تحرير الإكوادور التي استغرقت نحو عام وقد أنجزت العملية بعد معركة بيشانشا في 24 مايو/آيار عام 1822.

وبعد ذلك كانت بيرو، وكانت مشكلتها هي التي جمعت بوليفار والثوري الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين.

وقد فعل سان مارتين للجزء الجنوبي من القارة ما حققه بوليفار للشمال. بالإضافة إلى ذلك، دخل سان مارتين بالفعل ليما وأعلن استقلال بيرو. لكن القوات الإسبانية تراجعت إلى المرتفعات، ولم يكن سان مارتين قادرا على مطاردتها فقرر التشاور مع بوليفار.

وفي 26 يوليو/تموز 1822، التقى الرجلان في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور (مؤتمر غواياكيل). وتفاصيل مناقشاتهما غير معروفة لكن لدى عودته من غواياكيل، استقال سان مارتين وذهب إلى المنفى، مما سمح لبوليفار بتولي القيادة دون منازع.

وفي سبتمبر/أيلول 1823 وصل بوليفار إلى ليما عاصمة بيرو حيث وقعت المعركة الكبرى الأولى في جونين وانتصر فيها بوليفار بسهولة، في 9 ديسمبر/كانون الأول 1824 خسر الحاكم الإسباني معركة أياكوتشو واستسلم مع جيشه بأكمله.

وبعد تحرير بيرو ظلت منطقة في أعالي البلاد بيد القوات الملكية ولم يتم تحريرها حتى أبريل/نيسان عام 1825 وقد اختارت هذه المنطقة التي باتت دولة جديدة ان تتسمى باسم المحرر بوليفيا.

وفي ذلك الوقت صاغ بوليفار دستورا أظهر مرة أخرى ميوله الاستبدادية فقد بات رئيسا مدى الحياة.

وعندما حاول سيمون بوليفار توحيد أمريكا الجنوبية كلها تحت سلطته في اتحاد فيدرالي عام 1826 واجه صعوبة كبيرة واضطر لاتخاذ سلطات دكتاتورية لتوحيد البلاد. وقد زادت تلك الإجراءات من حدة هجوم خصومه السياسيين، ووصل الأمر إلى تدبير محاولة لاغتياله في عام 1828 نجا منها بأعجوبة.

وتوفي بوليفار عن عمر يناهز 47 عاما متاثرا بمرض السل الذي أصيب به في عام 1830.