جالاتا سراي يقدم عرضا جديدا للأهلي لضم ديانج

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ذكرت تقارير صحفية تركية أن نادي جالاتا سراي اتخذ خطوة جديدة لحسم صفقة التعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، برفع العرض المالي المقدم للنادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "تاكفيم" التركية، أن جالاتا سراي رفع عرضه المالي لضم ديانج من الأهلي إلى 4.5 مليون يورو، مضيفة أن الأهلي يدرس هذا العرض وأن المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن الفريق التركي يرغب فى حسم صفقة ديانج لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد، خاصةً بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام مضيفه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 5-1 في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتابعت أن فاتح تيريم مدرب جالاتا سراي يريد حسم الصفقة، حيث يتواصل بشكل دائم مع الإدارة لتقديم كل التضحيات للحصول على خدمات نجم الشاب الذي سيضيف ديناميكية إلى خط الوسط.