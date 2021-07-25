السعودية: وصول أول فوج للمعتمرين بعد انتهاء موسم الحج

وصل أول فوج من المعتمرين للمسجد الحرام المكي في مكة المكرمة صباح اليوم الأحد، بعد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين، بعد فترة التوقف خلال موسم الحج.

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، في بيان صحفي، أن الرئاسة سخرت كامل قواها البشرية والآلية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: "جميع المصليات والمسارات تتحقق فيها جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة".

وأشار إلى أن "جميع المداخل زودت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خُصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام".

ولفت إلى أن الرئاسة عملت على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج المعتمرين، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود، التي من خلالها تضمن سلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام وتقديم خدمات راقية ومميزة تحقق تطلعات ولاة الأمر.

واختتمت السعودية يوم الجمعة الماضي موسم الحج لعام 2021 الذي تم تنظيمه بعدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية، وفقاً لتداعيات كورونا.