شركات طيران إسرائيلية تبدأ أولى رحلاتها المباشرة إلى المغرب

بدأت شركات طيران إسرائيلية، اليوم الأحد، أولى رحلاتها المباشرة إلى المغرب، بعد أكثر من نصف عام على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأقلعت اليوم طائرتان لكل من "يسرائير" و"العال" الإسرائيليتين من مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب إلى مراكش.

وكانت إسرائيل والمغرب اتفقتا نهاية العام الماضي على إقامة علاقات دبلوماسية، بعد إعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان أيضا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاءت الاتفاقات الجديدة بعد وساطة أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت أول رحلة طيران رمزية مباشرة بين إسرائيل والمغرب طوال عقود قد جرت في ديسمبر.

وكان مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر على متن الرحلة التي هبطت في الرباط.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، ستقوم شركتا العال ويسرائير بتنظيم ثلاث رحلات أسبوعيا في البداية بين مطار بن جوريون الدولي ومراكش، على أن يزيد عددها لاحقا إلى خمسة.

وفي المرحلة التالية، ستقوم شركة الطيران المغربية "رويال إير ماروك" بتسيير رحلات جوية إلى إسرائيل من مدينة الدار البيضاء.