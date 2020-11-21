نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة، والدراسات القانونية، من خمسة بنود.



وقال عطية، في قراره، إنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وما ورد بالمادة 230 بشأن إنشاء الأكاديمية، وعلى قرارنا السابق في هذا الشأن الصادر بتاريخ 21/11/2020، تقرر تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمة المحاماة والدراسات القانونية، بكل ما يستلزمه ذلك من ناحية ترتيب وتوفير المبنى ووضع البرامج والمناهج للفصول الدراسية، واختيار هيئة التدريس المستديمة، ونظام الاستعانة بأساتذة من الخارج من أساتذة الجامعات والمستشارين والمحامين، واختيار وتعيين العاملين الإداريين فى كافة التخصصات اللازمة لعمل الأكاديمية.



وأوضح أن يتولى رئاسة هذه اللجنة يحيى التوني وكيل مجلس النقابة العامة، ويتولى أمانة اللجنة حسين الجمال، ومحمود الداخلي، وأبو بكر الضوة.



وتابع: "تتشكل باقي اللجنة من أعضاء المجلس سعيد عبد الخالق، وعبد الحفيظ الروبي، وفاطمة الزهراء، وماجد حنا، ومحمد راضي مسعود، ومحمد الكسار، وإسماعيل طه، وصلاح سليمان، ومحمد نجيب، وعلى الصغير.



ونص القرار على أن يحرر محضرًا باجتماع اللجنة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه، وعضو اللجنة الذى يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله اللجنة، يرفع اسمه من الهيئة.



وتضمن القرار تشكيل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور؛ وعضوية كل من عوض محمد عوض، ومفيد شهاب، وعبد الرؤوف مهدي، وحسنين عبيد، وجابر جاد نصار، ونبيل حلمي، وحمدي عبد الرحمن، ورأفت نوار.