الأهلي يحافظ على فرصه في بطولة الدوري بفوز درامي على الإنتاج

خطف الأهلي فوزا قاتلا من الإنتاج الحربي 3-2 فى الدقيقة 94 من عمر اللقاء فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الأهلي WE السلام وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 24 لبطولة الدوري.

ليحافظ الأهلي على فرص الحفاظ على لقبه بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة فى المركز الثاني من 25 مباراة بمباراتين أقل عن الزمالك المتصدر بـ 61 نقطة من 27 مباراة.

فى حين تأزم موقف الإنتاج الحربي فى المركز الأخير برصيد 19 نقطة.



وبادر الأهلي بالتسجيل عبر لاعبه التونسي علي معلول في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن الإنتاج انتفض في بداية الشوط الثاني، بعدما أحرز هدفين حملا توقيع محمد طارق أبوالعز ومصطفى البدري في الدقيقتين 54 و64 على الترتيب.



وقلب الأهلي الأمور رأسا على عقب، بعدما تعادل البديل حسين الشحات في الدقيقة 85، فيما أحرز الكونغولي والتر بواليا هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحرز أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم منذ انضمامه من الجونة في يناير الماضي، ويمنح النادي الأحمر ثلاث نقاط ثمينة.





الشوط الأول:

دخل الأهلي المباراة بقوة وبضغط بطول الملعب مع غلق كافة المساحات أمام الإنتاج الحربي، معتمدًا على التوغل الهجومي للثلاثي محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وجونيور أجايي خلف مروان محسن رأس الحربة.

في الدقيقة 6 تقدم أليو ديانج وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى الإنتاج الحربي أحمد يحيى.

ويتعرض في الدقيقة 12 مروان محسن للإصابة في الرأس في كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء مع مدافع الإنتاج محمد الشيبيني أمام الحكم محمد معروف، ودون تدخل من حكم الفيديو محمد عباس قابيل.

وكاد كهربا يفتتح التسجيل من تمريرة عمرو السولية داخل منطقة جزاء لكنه سدد مباشرة فوق العارضة وسط استحواذ كامل للأهلي، مع اعتماد الإنتاج الحربي على دفاع المنطقة والمرتدات السريعة التي لم ترقَ إلى مرحلة الخطورة، في ظل التمركز الجيد لثنائي الوسط عمرو السولية وأليو ديانج.



واصل الأهلي محاولاته الهجومية وسط غابة من السيقان للاعبي الإنتاج داخل منطقة الجزاء، فاضطر كهربا في الدقيقة 24 إلى التسديد لكن دون إتقان وينال بعدها محمد هاني البطاقة الصفراء للخشونة.

في الدقيقة 36 يظهر مروان محسن في الصورة بقوة من عرضية متقنة لعبها بالرأس، لكن الحارس أحمد يحيى يتدخل مع مروان بعد لعب الكرة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي، سددها علي معلول ليتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 38.



واصل الأهلي محاولاته الهجومية بعدما تخلى المنافس عن أسلوبه الدفاعي، وكاد مروان يضيف الهدف الثاني من تسديدة بالرأس لكن الكرة مرت بجوار القائم، وينقذ علي لطفي تسديدة قوية من مهاجم الإنتاج ممادو نياس ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي 1-0.



أجرى موسيماني المدير الفني التغيير الأول للأهلي مع بداية الشوط الثاني، بخروج جونيور أجايي ومشاركة حسين الشحات لزيادة الكثافة الهجومية.



وينقذ علي لطفي عرضية للإنتاج محولًا الكرة إلى ركلة ركنية، وينال بعدها أيمن أشرف البطاقة الصفراء للخشونة.

مع الدقيقة 54 يدرك الإنتاج الحربي هدف التعادل بأقدام طارق أبو العز، عندما تسلم الكرة وراوغ أليو ديانج وسدد في المرمى.

وكاد أفشة يسجل بعدما تسلم الكرة في الدقيقة 57 على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن حارس الإنتاج ينقذ الكرة قبل أن تعانق الشباك، وبعدها يسدد ديانج وترتطم في قدم مروان محسن وتمر الكرة بجوار القائم.



مع الدقيقة 58 يخرج محمد هاني ويشارك محمد شريف في التغيير الثاني للأهلي، لزيادة القدرات الهجومية للأهلي وتحقيق الفوز.

بغرابة شديدة ووسط سيطرة الأهلي ينجح مصطفى البدري مهاجم الإنتاج في التقدم بالكرة في الدقيقة 64، ويسدد بعد تقدم علي لطفي ليسجل الهدف الثاني على عكس التيار.

في الدقيقة 70 يتقدم علي معلول ويصل للمرمى وبدلًا من التسديد يمرر للخلف لتضيع الفرصة.

ويجري موسيماني تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 70 بخروج أيمن أشرف ومحمود عبد المنعم كهربا، ومشاركة ياسر إبراهيم ووالتر بواليا الذي نال البطاقة الصفراء مع أول كرة.

مع الدقيقة 80 يهدر مروان محسن فرصة ذهبية من عرضية متقنة، حملت توقيع أفشة، لكن مروان لعب الكرة برأسه فوق العارضة.

ويجري الأهلي التغيير الخامس بخروج بدر بانون ومشاركة محمود وحيد لضبط الإيقاع الدفاعي والسيطرة على أطراف الملعب.



في الدقيقة 85 يدرك حسين الشحات هدف التعادل، بعدما استقبل تمريرة عمرو السولية داخل منطقة الجزاء ويسدد على يمين حارس الإنتاج.

في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع يستخلص ديانج الكرة ويتقدم بقوة ويمرر إلى علي معلول، فمررها عرضية متقنة قابلها بواليا برأسه في المرمى ليعلن فوز الأهلي 3-2.





