هلال رمضان 2022 يظهر مبكرا فى سوق الدراما التليفزيونية

تصوير «رمضان كريم» أكتوبر المقبل.. وبدء تحضير الجزء الثانى من «هجمة مرتدة»

أحمد مكى يعود لـ«الكبير أوى».. وأنباء عن ترشيح «السقا» لـ«الاختيار 3»

ظهر هلال رمضان لعام 2022 مبكرا فى سوق الدراما التليفزيونية، حيث بدأ صناع المسلسلات التحضير للموسم الرمضانى الجديد، وحجزت بعض الاعمال الجديدة مكانها بالفعل على خريطة رمضان المقبل، فى مقدمة هذه الأعمال، مسلسلات الاجزاء، والتى تم التنويه عنها فى نهاية رمضان الماضى، ومنها الجزء الثانى من مسلسل «هجمة مرتدة» والذى أعلن مؤخرا عن إسناد دور البطولة فيه للفنان امير كرارة، خلفا للفنان أحمد عز، الذى لعب بطولة الجزء الأول، ليعود «كرارة» مرة أخرى للأعمال التى تجسد بطولات رجال مصر سواء فى الشرطة او الجيش والمخابرات المصرية، بعد أن حرص على تغيير جلده الموسم الماضى، ولعب دور«غفران الغريب» فى مسلسل «نسل الاغراب»، لينضم «هجمة مرتدة 2» للاعمال الوطنية التى قدمها «كرارة» وهى «كلبش» باجزاءه الثلاثة، و«الاختيار1» و«الاختيار 2» الذى ظهر فيه كضيف شرف.

بدأ أمير كرارة عقد جلسات عمل مع السيناريست باهر دويدار شريكه فى معظم الاعمال التى لعب أمير بطولاتها، والمخرج أحمد نادر جلال فى أول تعاون بينهما.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين فى بطولة الجزء الثانى من «هجمة مرتدة».

وبعد التنويه عن عمل جزء ثالث من مسلسل «الاختيار» لموسم رمضان 2022، خاصة بعد أن حقق أعلى نسبة مشاهدة فى الأعمال الدرامية لموسمين متتاليين، تداولت اخبار فى الفترة الاخيرة عن إسناد دور البطولة للفنان أحمد السقا الذى ظهر كضيف شرف فى الحلقة الاخيرة، من الجزء الأول من «الاختيار»، ومن جانبه لم يؤكد «السقا» أو ينفى صحة هذه الاخبار، رغم نشره صوره له من فيلم «المصلحة» وهو يؤدى التحية العسكرية عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، الامر الذى دفع البعض للظن انه يشير بهذه الصورة لتعاقده على الجزء الثالث من «الاختيار».

ومؤخرا أعلن صناع مسلسل «رمضان كريم» الذى حقق نجاحا كبيرا عقب عرضه رمضان 2017، عن إنتاج جزء ثان من المسلسل للعرض الموسم المقبل، وأعلن السيناريست أحمد عبدالله عن انشغاله حاليا بكتابة الحلقات الأولى استعدادا لبدء التصوير فى شهر اكتوبر المقبل، ومن جانبه بدأ المخرج سامح عبدالعزيز معاينة اماكن التصوير، بعد الاتفاق مع معظم أبطال الجزء الأول، للاشتراك فى بطولة الجزء الثانى.

ومن المسلسلات التى حجزت مكانها مبكرا على خريطة موسم رمضان 2022، مسلسل «عالم موازى» بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والذى تم تأجيل عرضه الموسم الماضى، بعد استحالة استكمال تصويره، نظرا لإصابة الفنانة دلال عبدالعزيز، احدى بطلات العمل، بفيروس كورونا، ولا تزال تعانى من تداعيات الفيروس حتى الآن، وترقد حاليا بأحد المستشفيات الخاصة، وهو من المسلسلات التى تدور أحداثها فى 15 حلقة، وهى الظاهرة الجديدة التى شهدها موسم رمضان 2021، حيت تم إنتاج عدد من مسلسلات الـ 15 حلقة من اجل تقديم جرعة درامية مكثفة بعيدا عن مسلسلات الـ«30 حلقة» التى تعانى من المط والتطويل.

«عالم موازى» تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال وبطولة دنيا سمير غانم وشيماء سيف ودلال عبدالعزيز ومحمد اوتاكا.

ويشهد الموسم الرمضانى المقبل عودة مسلسل «الكبير اوى» بعد غياب 6 أعوام تقريبا، حيث تعاقد الفنان احمد مكى على تقديم جزء سادس من المسلسل ليعود مكى للاعمال الكوميدية، وهى المفضلة بالنسبة له، بعد ان قام بتغيير جلده رمضان الماضى؛ حيث شارك فى بطولة الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار» أمام الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وحقق نجاحا كبيرا، وأطلق عليه جمهوره « فان ديزل المصرى» لوجود شبه كبير بينه وبين نجم هوليوود.

ومن المتوقع أن يتم الاستعانة بمعظم ابطال الاجزاء السابقة من «الكبير اوى» فيما جار التعاقد مع فنانة جديدة لتحل مكان الفنانة دنيا سمير غانم، التى كانت تلعب دور زوجة «الكبير اوى» فى الاجزاء الأولى للمسلسل.

وأخيرا أعلن الفنان أحمد فهمى انه يستعد حاليا لتحضير عمل درامى جديد يعود من خلاله للموسم الرمضانى المقبل، بعد تغيبه الموسم الماضى عن قصد ــ على حد قوله ــ وذلك رغبة منه لتفادى الاخطاء التى شهدها آخر اعماله «رجالة البيت» الذى تم عرضه رمضان٢٠٢٠، والذى تعرض بسببه لانتقادات لاذعة، دفعته للاعتذار لجمهوره عن مستوى المسلسل، متعهدا أن القادم سيكون أحسن.