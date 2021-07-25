أمريكا تهزم اليابان في منافسات كرة الماء الأولمبية

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بدأ المنتخب الأمريكي لكرة الماء للرجال مشواره في أولمبياد طوكيو بفوز مثير على نظيره الياباني بنتيجة 15 /13 ضمن المجموعة الأولى اليوم الأحد.

وتقدم الفريق الياباني بثلاثة أهداف مبكرة في الشوط الأول لكن الفريق الأمريكي استعاد اتزانه وتقدم بفارق هدف في الربع الرابع.

وظلت أمريكا متقدمة بفارق هدف واحد حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يسجل جوني هوبر هدف تأكيد الفوز لبلاده.

وتصدر أليكس بوين قائمة هدافي أمريكا بتسجيل خمسة أهداف من ستة تسديدات في الوقت الذي تصدى فيه الحارس درو هولاند لتسع تسديدات من الفريق الياباني.

ويبحث الفريق الأمريكي عن أول ميدالية أولمبية له منذ أولمبياد بكين 2008.