محافظ أسوان يؤكد أهمية مشروع الهوية البصرية في إبراز الشخصية المميزة للتراث والفنون

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية مشروع الهوية البصرية ودوره في إبراز الشخصية المميزة للتراث والفنون والثقافات المتنوعة على أرض أسوان بمختلف مكوناتها وسماتها الإنسانية والحضارية والاجتماعية.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه منذ تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الهوية البصرية في احتفالية نهاية أسبوع الصعيد بمحافظة أسوان في ديسمبر الماضي فنحن نعمل في منظومة واحدة كدولة مصرية، ما ساهم في إنجاز نسبة كبيرة من هذا المشروع الحضاري في وقت وجيز، وجارٍ تنفيذ المتبقي منه ضمن خطة ورؤية المحافظة المتكاملة لإحداث نقلة جمالية لمدينة أسوان وباقي مدن المحافظة.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه جارٍ تنفيذ أكبر عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية يتوازى معها عملية تطوير وتجميل وتشجير، حيث تم الانتهاء من واجهة المدينة والتي تضم بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحي القديم بطول 2400 متر.

كما جارٍ حالياً تنفيذ مشروع ممشى مصر بطريقي كورنيش النيل القديم والجديد بطول 13 كم، علاوة على الشوارع الداخلية، وهو الذى يتخلله جداريات ومجسمات ولوحات الهوية البصرية، بجانب وضع تصميماتها على وسائل النقل الجماعية والتاكسي بإجمالي 1500 سيارة، وكذا على أشرعة 1061 قارب ومركب نيلي.

وأكد أن مشروع الهوية البصرية ساهم في زيادة معدلات حركة السياحة العالمية والداخلية لأسوان كأحد أهم مقاصد السياحية على خريطة السياحة الدولية والمحلية، والتي تتمتع بتنوع فريد في الأنماط السياحية.

ووجه المحافظ، الدعوة للسائح العربي والأجنبي بزيارة أفضل مشتى عالمي بأسوان في الموسم السياحي المقبل.

ووجه المحافظ، رسالة للمستثمرين ورجال الأعمال بأن المستقبل الواعد للاستثمار والتجارة الحرة ينطلق من أسوان باعتبارها الباب الملكي نحو الأسواق الإفريقية في ظل قرب تدشين أكبر منطقة لوجستية عالمية، بالإضافة إلى توافر مختلف المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية وسمكية، ومصادر متنوعة للطاقة، فضلاً عن شبكة الطرق والمطارات والموانئ النهرية والبرية.