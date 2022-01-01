حبس رجل وسيدة لحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة بإيتاي البارود

قرر أحمد توفيق ومحمد البنهاوي، وكيلي النائب العام، حبس رجل وسيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لضبطهما وبحوزتهما أسلحة نارية وكمية من الهيروين والحشيش والشابو أثناء استقلالهما سيارة قيادة الأول في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، بقيام تشكيل عصابي مكون من رجل وسيدة مقيمين بنطاق محافظ البحيرة، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز إيتاي البارود مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بالمديرية برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط شخص وسيدة، مقيمان بمحافظة البحيرة، حال استقلالهما سيارة قيادة الأول بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وبحوزتهما "بندقية آلية، 3 خزائن، طلقات من ذات العيار، طبنجة مُبلغ بسرقتها وبخزينتها 15 طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة".

بومواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرام، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما والسيارة للترويج.