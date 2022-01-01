رئيس اتحاد جدة: طارق حامد؟ تعاقدنا مع لاعب برتبة محارب

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أشاد أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، بصفقة النجم المصري طارق حامد أحد اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف "العميد" في الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وكتب الحائلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"‏: "اليوم انضم لنا في كتيبة النمور الكابتن / طارق حامد، لاعب برتبة محارب وهي الجينات التي عُرف بها الاتحاد منذ قديم الأزل".

وأضاف رئيس نادي اتحاد جدة السعودي: "تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق في تحقيق تطلعات مدرج الذهب".

وكان طارق حامد قد أكد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الجديد بقوله: "شرف كبير لي أن أكون لاعب في نادي الاتحاد".

ووقع طارق حامد على عقود انتقاله إلى صفوف العميد لمدة موسمين، ليستمر مع "النمور" حتى صيف 2024.

ومن المقرر أن يلحق طارق حامد في الساعات القادمة ببعثة فريق الاتحاد في النمسا، حيث يستعد "النمور" للموسم المقبل.