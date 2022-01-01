عبد الحكيم عبد الناصر: الرفض الشعبي لتنحي والدي مثَّل هزيمة للهزيمة

قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر ابن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن والده اعتبر نفسه المسؤول الأول عن هزيمة 1967، فقرر التنحي عن منصبه قبل أن يقول له الشعب لا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "etc"، مساء الأحد، أن والده اعتبر ذلك تمسكا شعبيا بثورة 23 يوليو وحلمها والطريق الذي تبنته الثورة.

وتابع: "(والدي) شعر بأن الشعب استوعب بأنهم المستهدفون بما حدث أكثر من شخصيا، وخروج الشعب في ذلك الوقت بالملايين كان هزيمة للهزيمة".

وأشار إلى أن والده حول هذا الأمر من هزيمة في معركة خاسرة إلى بناء الجيش مجددا، ثم بدأت حرب الاستنزاف وتحديدا معركة رأس الهش التي كانت بمثابة أول انتصار بعد الجرح الذي حدث في حرب 1967.