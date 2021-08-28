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أجاب الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على سؤال الإعلامي عمرو أديب الذي سأل الوزير "إنت أهلاوي ولا زملكاوي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، مخاطبا أديب:"كل أسئلتك بره المنهج".

وتابع: "أنا تابعت نهائي الكأس ألف مبروك للزمالك.. لكن كمان بقول ألف مبروك للأهلاوية إخواتنا برضه اللي كسبوا النهاردة (في مباراة الجونة)".

وختم الوزير قائلا: "الأهلي والزمالك فاكهة الكرة المصرية".

وأثار رد الوزير ضحك عمرو أديب، الذي قال إنه في غير حاجة للسؤول عن انتماء الوزير الكروي بعد قوله "إخواتنا الأهلاوية".