سيمنس إنيرجي الألمانية: نقل توربين نورد ستريم1 يمكن أن يبدأ على الفور

أعلنت شركة سيمنس إنيرجي الألمانية للطاقة مساء اليوم الاثنين، أنها أتمت الاستعدادات لنقل توربين الغاز التابع لخط نورد ستريم 1 الذي كان قد خضع للصيانة في كندا، وقالت الشركة إن نقل التوربين إلى روسيا يمكن أن يبدأ على الفور.

وقالت الشركة في بيان إن " سيمنس انيرجي توافر لديها بالفعل منتصف الأسبوع الماضي كل الوثائق اللازمة للتصدير من ألمانيا إلى روسيا وأبلغت جازبروم بذلك"، وأضافت أن "ما ينقص هو وثائق الجمارك اللازمة للتوريد إلى روسيا" مشيرة إلى أن مثل هذه المعلومات لا يمكن توفيرها إلا من جانب العميل فقط.

وأكدت سيمنس انيرجي أن صيانة التوربينات هو من قبيل الأعمال الروتينية ولفتت إلى أن السنوات العشر الماضية لم تشهد "تعقيدات كبيرة"، وقالت إن التصريح الحالي للحكومة الكندية ينص على إمكانية صيانة وتصدير المزيد من التوربينات من قبل سيمنس إنيرجي في مونتريال " ولهذا السبب، نحن لا نرى في الوقت الراهن علاقة بين التوربين وتخفيضات الغاز التي تم الإعلان عنها أو تم تنفيذها".

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد اليوم أن التوربين سيتم تركيبه بمجرد أن تسلم شركة سيمنس إنيرجي الوثائق الخاصة بذلك، وقال بيسكوف:" بالطبع سيتم تركيب التوربين بعد إتمام كل الإجراءات الرسمية والإجراء التقني، وبعد ذلك سيبدأ الضخ بالكمية الممكنة تقنيا".

تجدر الإشارة إلى أن من المنتظر تخفيض مقدار ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم1 إلى نصف الكمية التي يجري ضخها حاليا لتصبح اعتبارا من بعد غد 20% بعد أن كانت 40%، وتأتي هذه التطورات بعد مضي ستة أيام فقط على استئناف ضخ الغاز في الخط بعد انتهاء أعمال الصيانة السنوية الدورية في الخط.

وجاء إعلان التخفيض الجديد حسبما أوضحت شركة جازبروم الروسية للطاقة في وقت سابق من اليوم.