حرس الحدود بالسعودية يحبط تهريب 75 كيلوجراما من نبات القات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



وأهابت الجهات الأمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أية نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، موكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.