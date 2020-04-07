عرضت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد إجراء مراسم استقبال رسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر الرئاسة التركية بمدينة أنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقدمة مستقبلي نظيره الفلسطيني، حيث عزفت الموسيقى العسكرية، واستعرض الجانبان حرس الشرف.

#مباشر | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس بمراسم رسمية في أنقرة https://t.co/Lh2DO9dPiN — Anadolu العربية (@aa_arabic) July 25, 2023

وأفاد السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى، أن زيارة الرئيس أبو مازن لتركيا تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، مشيرًا إلى إجراء الرئيس الفلسطيني اجتماعًا مع نظيره التركي أردوغان ومع القيادة التركية، في إطار مشاورات حثيثة ومنتظمة، في ظل ما يجمعهما من روابط تاريخية.

وأكد أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفي ضوء تزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينية، وتهرب إسرائيل من كل الاتفاقيات الموقعة.

وشدد أن كل هذه التطورات ستكون على أجندة البحث في القمة بين الرئيس عباس ونظيره التركي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان وعباس سيبحثان خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين تركيا وفلسطين، وآخر التطورات في القضية الفلسطينية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.