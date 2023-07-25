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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، اليوم الثلاثاء، قفل طرح يوليو من الصكوك المحلية بقيمة 64ر2 مليار ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال).

وأكد المركز الوطني لإدارة الدين في بيان له اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال.

وقال المركز إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 64ر2 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 64ر2 مليار ريال.

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 41ر2 مليار ريال تُستحق في عام 2033 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال تستحق في عام 2037 ميلادي، بحسب البيان الصادر من المركز.