أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة السيد علي بكر، 43 سنة، وأميرة عبدالعليم حسن،41 سنة، ومحمد السيد علي بكر، 13 سنة، وجنى السيد علي بكر، 10 سنوات، وعبدالعليم السيد علي، 11 سنة، وسارة عبدالعليم حسن، 27 سنة، وهنا السيد علي بكر، 8 سنوات، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة ومقيمون محافظة الإسكندرية.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.