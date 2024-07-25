إيلون ماسك: الحزب الديمقراطي الأمريكي مركز معاداة البلاد

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صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الخميس، بأن الحزب الديمقراطي الأمريكي عبارة عن مصدر معاداة أمريكا الرئيسي.

وكتب ماسك، معلقا على منشور في منصة "إكس"، ألمح إلى أن الحزب الديمقراطي يدعم نشطاء مثل أولئك الذين أحرقوا الأعلام الأمريكية في محطة قطار في واشنطن في اليوم السابق: "إن الحزب الديمقراطي هو مركز معاداة أمريكا!".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن المحتجين على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس الأمريكي مزقوا وأحرقوا الأعلام الأمريكية بالقرب من محطة يونيون في واشنطن.

وسبق أن وصف ماسك الحزب الديمقراطي الأمريكي بأنه معاد للسامية بشكل علني على خلفية خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس.