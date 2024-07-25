لياو يقود قائمة ميلان لمواجهة برشلونة وريال مدريد والسيتي

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كشف باولو فونسيكا المدير الفني لفريق إيه سي ميلان الإيطالي، قائمة الفريق المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لخوض معسكر الإعداد للموسم الرياضي الجديد.

ومن المقرر أن يشارك ميلان في جولة الأبطال الودية، حيث سيواجه مانشستر سيتي يوم الأحد القادم، فيما سيلعب أيضًا مع ريال مدريد وبرشلونة مطلع شهر أغسطس القادم.

وجاءت قائمة ميلان المسافرة لمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية كما يلي:

حراسة المرمى: سبورتيلو، رافيري، نافا، تورياني

الدفاع: باكوني، كالابريا، فلورينزي، جابيا، خيمينيز، كالولو، تيراشيانو، مالك ثياو، توموري

خط الوسط: ياسين عدلي، إسماعيل بن ناصر، موسى، بوبيجا، ساليمايكيرس، روبن لوفتوس تشيك، بوليسيتش

الهجوم: تشوكويزي، كولومبو، كوينكا، يوفيتش، لياو، ليبرالي، مالديني، ناستي، أوكافور.

وشهدت قائمة ميلان لمعسكر أمريكا غياب الثلاثي، ثيو هيرنانديز، مايك ماينان، وتيجاني ريجنديرز، بعد حصولهم على راحة إضافية بعد نهاية التزاماتهم الدولية.