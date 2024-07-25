ترامب منتقدا خطاب بايدن: سيئ للغاية وغير مفهوم

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخطاب الذي ألقاه الرئيس جو بايدن من المكتب البيضاوي، الأربعاء، وهو أول خطاب لبايدن من البيت الأبيض منذ إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي.

وكان بايدن قال في خطابه إنه قرر "تسليم الشعلة إلى جيل جديد، لأنها أفضل طريقة لتوحيد أمتنا"، وأقر بأن "الوقت قد حان الآن لأصوات جديدة وأصغر سنا لأن إنقاذ الديمقراطية أكثر أهمية من الطموح الشخصي"، بحسب شبكة (سي إن إن).

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الخطاب كان "سيئا للغاية، وغير مفهوم"، وأضاف أن بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس "يشكلان إحراجا كبيرا لأمريكا، التي لم تشهد وقتا مثل هذا من قبل".

يذكر أن بايدن أعلن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي بعد دعوات متزايدة من بعض الديمقراطيين له بإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به أمام ترامب خلال المناظرة التي نظمتها شبكة (سي إن إن).

واستعرض الرئيس الأمريكي، في بيان، الأحد، إنجازاته، وقال إنه "كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم"، وأضاف: "في حين كان من نيتي السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والبلاد أن أتنحى وأركز فقط على الوفاء بواجباتي كرئيس لبقية ولايتي"، وأعلن تأييده لهاريس كمرشحة ديمقراطية.