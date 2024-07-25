خاص- الفرنسي بينوا باستيان حكمًا لمباراة الأهلي والمصري

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استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم الفرنسي بينوا باستيان، لإدارة مباراة الأهلي والمصري في بطولة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع المصري مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام عن مساعدين الحكم الفرنسي خلال الساعات القليلة القادمة.

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتي بمسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة جمعهم من 26 مباراة فقط، أما المصري فيتواجد في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في المباريات القادمة من أجل حسم لقب الدوري بشكل مبكر والذي ينافسه عليه فريق بيراميدز.