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الاتحاد الأوروبي: قرار إسرائيل بتجريم الأونروا هراء

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 10:51 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 10:51 م

حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل، الخميس، على إلغاء قرارها بتجريم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واصفاً القرار بأنه هراء.

وقال بوريل على منصة "إكس": "تجريم الوكالة ووصفها بأنها إرهابية، بخلاف الحقيقة، يصل إلى حد استهداف الاستقرار الإقليمي والكرامة الإنسانية لجميع المستفيدين من عمل وكالة التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف: "ننضم إلى شركاء كثيرين في حث الحكومة الإسرائيلية على وقف هذا الهراء"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

كان الكنيست وافق، الاثنين، على مشروع قانون لإعلان "الأونروا" منظمة إرهابية واقتراح قطع العلاقات.

واعتبرت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، أن مشروع القانون "محاولة أخرى في حملة أشمل لحل الوكالة".


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