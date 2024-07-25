الكرملين: بوتين التقى بالرئيس السوري في موسكو أمس

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أعلن الكرملين صباح اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين التقى بنظيره السوري يشار الأسد في موسكو أمس الأربعاء.

ونقلت شبكة " ار تي " الروسية عن بوتين القول خلال لقائه مع الأسد إن الوضع في الشرق الأوسط يتجه نحو التصعيد.

وقال بوتين لنظيره السوري" أنا مهتم بمعرفة رأيكم حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل، والذي يميل للأسف إلى التفاقم، وهذا ينطبق أيضا على سوريا بشكل مباشر".

وأعرب عن أمله في مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.

وقال الرئيس السوري إن زيارته تتزامن مع الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات بين الدولتين.

وأضاف الأسد "في ظل الأحداث التي يشهدها العالم أجمع والمنطقة الأوراسية، فإن اجتماعنا اليوم يعتبر بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل تطورات الأوضاع والآفاق والسيناريوهات المحتملة".