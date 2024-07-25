كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وحقيقة تعرض البلاد لتسونامي الفترة المقبلة.

وأشارت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، إلى أن شائعات حدوث تسونامي في مصر غير حقيقية.

ونوهت بأن حالة البحر المتوسط اليوم الخميس معتدلة، ومؤهلة لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد هناك أي تحذيرات صدرت من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع أمواج البحر المتوسط خلال الأيام الماضية.

ولفتت إلى أن اليوم ذروة ارتفاع الحرارة، ومتوقع انخفاض درجات الحرارة من الجمعة واستمرارها خلال الأيام القليلة المقبلة، بقيم تتراوح من درجتين لـ3 درجات.

واختتمت: "سيكون هناك نشاط للرياح على البحر المتوسط بداية من غد الجمعة، حتى صباح يوم الأحد، وسرعات الرياح تكون بين 40 و60 كم على الساعة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الموج إلى 2 إلى 3.5 متر بالبحر المتوسط".