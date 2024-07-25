مسئولون أمريكيون: مفاوضات صفقة التبادل في مراحلها النهائية

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله، إن مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في مراحلها النهائية.

وأضاف أنه "لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى حل".

وأكد أنه ليس هناك خلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائيته كامالا هاريس بشأن إسرائيل.

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن بايدن سيبلغ رئيس الوزراء الإسرائبلي بنيامين نتنياهو بأنه ليس هناك وقت لإضاعته في التوصل إلى اتفاق ووقف إطلاق النار.

وأفاد الموقع بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ومستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط قد يزوران المنطقة الأسبوع المقبل.

وأمس، ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونجرس الأمريكي، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل في إطار حربها على قطاع غزة.

وتغيب نائب الرئيس كامالا هاريس، عن الكونجرس متذرعة بضيق الوقت، على الرغم من أنها هي من يجب أن يرأس الجلسة وفق البروتوكول. وندد عدد من الديمقراطيين بسلوك نتنياهو في الحرب على غزة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال.