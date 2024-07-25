17 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل في مصنع بويات بأكتوبر

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نشب حريق هائل في مصنع بويات بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وقال مصدر أمني إن أكثر من 17 سيارات إطفاء وخزانات مياه كبيرة تحركت ناحية الحريق للسيطرة عليه لشدة النيران التي طالت أسلاك الكهرباء.

وأضاف أن عدد من سيارات الإسعاف انتقلت لمحل الحريق تحسبا لحالات الطوارئ.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مصنع بويات بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وجاري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.