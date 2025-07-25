إيران: الاجتماع مع الترويكا الأوروبية فرصة لتصحيح مواقفها بشأن النووي

اعتبرت إيران، اليوم الجمعة، أن اجتماعها مع دول الترويكا الأوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في إسطنبول فرصة لها لتصحيح مواقفها بشأن القضية النووية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع وكالة‌ الأنباء الإيرانية (إرنا) إن طهران تعتبر الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 "عبثيا ولا أساس له".

وأفادت "رويترز" بأن وفودا وصلت إلى القنصلية الإيرانية في إسطنبول صباح الجمعة، لإجراء محادثات مباشرة بين طهران ومجموعة الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

ومن المقرر أن يجري دبلوماسيون كبار من المجموعة الأوروبية محادثات مع فريق التفاوض الإيراني للمرة الأولى منذ القصف الأمريكي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية في يونيو.

وتهدف المحادثات لقياس مدى استعداد طهران للتوصل إلى حل لتجنب العقوبات.

وقبيل المحادثات، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن موقف طهران لا يزال "ثابتا وراسخا".

وقال عراقجي، في مقطع فيديو نقلته وسائل الإعلام الرسمية: "ستستمر عملياتنا لتخصيب اليورانيوم، ولن نتخلى عن هذا الحق للشعب الإيراني"، مضيفا أن محادثات الجمعة، تأتي "استمرارا للمباحثات السابقة، وعلى العالم أن يفهم أن موقفنا واضح ولم يتغير".