انضمت فرنسا إلى نحو 150 دولة في الأمم المتحدة أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية.

وأثار العدوان الإسرائيلي على فلسطين، موجةً جديدة من الدول التي أعلنت ذلك، احتجاجًا على السياسة الإسرائيلية ودعمًا للفلسطينيين.

وقد أعلنت أربع دول من الاتحاد الأوروبي اعترافها بدولة فلسطينية منذ 7 أكتوبر، إلى جانب ست دول أخرى، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

* الدول الداعمة

وأعلنت أرمينيا اعترافها بالدولة الفلسطينية في يونيو 2024، بعد أسبوعين تقريباً من إعلان سلوفينيا ذلك.

وأعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج بشكل مشترك عن الاعتراف في مايو 2024.

كما اعترفت جزر البهاما وترينيداد وتوباجو وجامايكا وبربادوس بالدولة الفلسطينية في وقت سابق من العام.

في الاتحاد الأوروبي نفسه، تعترف ١٢ دولة من أصل ٢٧، أي ٤٤%، بدولة فلسطينية. أما بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، وهي أهم حلفاء إسرائيل، فلا تعترف بدولة فلسطينية.

مع ذلك، أشارت بريطانيا أمس إلى أنها قد تقترب هي الأخرى من هذا الإعلان - فقد أصدر رئيس الوزراء كير ستارمر بيانًا لاذعًا هاجم فيه إسرائيل، قائلًا إنها "بحاجة إلى تغيير مسارها" بشكل عاجل، وأن المجاعة في غزة "لا يمكن تبريرها".

واختتم ستارمر تصريحاته بالقول إن للفلسطينيين "حقًا طبيعيًا" في دولة، وأن وقف إطلاق النار "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية".

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطينية هو في جوهره خطوة رمزية، ولا تحمل في ظاهرها أي دلالات عملية حقيقية.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن الاعتراف بدولة ما يعني إعلان استيفائها للشروط المطلوبة للدولة بموجب القانون الدولي، من وجهة نظر الدولة المعترفة. وبشكل عام، يُمهد الاعتراف بدولة الطريق لبناء علاقات دبلوماسية وتعزيزها.

* كيف كانت ردود الفعل؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاعتراف بدولة فلسطينية "يكافئ الإرهاب" ويشكّل "منصة إطلاق لإبادة إسرائيل"، محذرا من تحول الدولة الفلسطينية إلى "وكيل إيراني جديد"، كما وصف غزة اليوم.

وأضاف نتنياهو: "لنكن واضحين، الفلسطينيون لا يسعون إلى دولة بجانب إسرائيل، بل بدلا منها".

كما هاجم وزير شئون الشتات الإسرائيلي، عميخاي شيكلي، الرئيس الفرنسي، باستخدامه فيديو مثير للجدل لزوجته، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأعاد شيكلي، نشر مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس ماكرون وهو يُصفع من قبل زوجته بريجيت، وأرفقه بتعليق قال فيه: "أيها الرئيس ماكرون، باسم الحكومة الإسرائيلية، هذا هو ردنا على اعترافكم بدولة فلسطينية"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

واعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر، أن "أي دولة فلسطينية ستكون دولة لحماس"، في حين وصف وزير العدل ياريف ليفين خطوة ماكرون بأنها "دعما مباشرا للإرهاب" و"وصمة عار في تاريخ فرنسا".

وذهب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أبعد من ذلك، قائلا إن الخطوة "تعطي دافعا إضافيا" لإسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة ووضع حد نهائي لـ"الوهم الخطير المتمثل بدولة فلسطينية إرهابية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن واشنطن ترفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".

وكتب روبيو في منشور على إكس: "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعوق السلام".

وكتب الرئيس الفرنسي عبر منصتي "إكس" و"إنستجرام": "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".

من جانبها، وصفت حركة حماس القرار بأنه "خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني".

ودعت حماس، في بيان لها، دول أوروبا إلى أن تحذو حذو فرنسا، مؤكدة تمسكها بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس.