مجلس الولايات الألمانية يعتزم رفع علم قوس قزح على مبناه

على عكس البرلمان الاتحادي في ألمانيا، يعتزم المجلس الاتحادي "مجلس الولايات" رفع علم قوس قزح المعبر عن مجتمع الميم فوق مبناه غدا السبت بمناسبة فعالية "كريستوفر ستريت داي" في العاصمة الألمانية برلين.

وقال مجلس الولايات، في بيان، إن رفع علم قوس قزح سيتم "كعلامة على التنوع والاحترام والتسامح". وستمر مسيرة "كريستوفر ستريت داي" على مبنى مجلس الولايات.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس الولايات، أنكه رلينجر: "التنوع والاحترام والتسامح، إلى جانب الحرية والمساواة، تُعد من جوهر الديمقراطية. وهي لا غنى عنها لأي مجتمع حر ومنفتح". وأضافت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن لكل إنسان الحق في أن يعيش ويُحب بكرامة ودون تمييز، "وهذا ما يرمز إليه علم قوس قزح: إنه تعبير عن التزامنا كديمقراطيين بالقيم التي نؤمن بها."

في المقابل، رفضت رئيس البرلمان "مجلس النواب"، يوليا كلوكنر المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، رفع علم قوس قزح على مبنى البرلمان خلال تلك الفعالية، وعللت ذلك بواجب الحياد المفروض على إدارة البرلمان. وعلى خلاف السنوات السابقة، لن يكون هناك أيضًا عربة رسمية تابعة للبرلمان في موكب "كريستوفر ستريت داي" لهذا العام. وقد تعرضت كلوكنر لانتقادات حادة بسبب قراراتها التي حظت بتأييد المستشار ميرتس.