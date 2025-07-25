واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الخارجية الأمريكية أكدت ضرورة حماية المدنيين وحل الخلافات سلميا

دعت الولايات المتحدة، الجمعة، إلى إيقاف فوري للاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، عن قلقها من الاشتباكات بين البلدين.

وأكدت ضرورة حماية المدنيين وحل الخلافات سلميا، داعية إلى إيقاف الاشتباكات فورا.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد ميت مياسفيكدي المسؤول في منطقة أودار مينشي الكمبودية أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

والخميس، حدثت اشتباكات مماثلة قرب معبد "خمير" التاريخي على الحدود، أسفرت عن مقتل 14 شخصًا من الجانب التايلاندي وإصابة آخرين.

وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن الجهة التي بدأت إطلاق النار، حيث اتهمت تايلاند كمبوديا ببدء الاشتباك، بينما قالت كمبوديا إن تايلاند هي من أطلقت النار أولًا.

وتفصل بين تايلاند وكمبوديا حدود بطول 817 كيلومترا، إذ يعاني البلدان نزاعًا طويل الأمد بشأن الحدود.

وفي 28 مايو الماضي، اندلع اشتباك قصير في المنطقة عقب انتهاكات لاتفاقية حدودية بين البلدين، قبل أن يتفق جيشا الجانبين على حل المشكلة سلميًا.

وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت أن بلاده تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لحل نزاعاتها الحدودية مع تايلاند.