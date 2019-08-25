ماكرون: قادة مجموعة السبع يتفقون على الحاجة العاجلة لمكافحة حرائق الأمازون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يتفقون على أنه يجب توجيه مساعدات إلى البلاد التي تتعرض لحرائق الغابات في منطقة الأمازون، في أقرب وقت ممكن.

وقال ماكرون الذي تستضيف بلاده قمة السبع الكبار في مدينة بياريتز، جنوب غرب البلاد، للصحفيين: "هناك اتصالات تجريها فرق تابعة لنا مع جميع دول الأمازون حتى نتمكن من وضع اللمسات النهائية لالتزامات فنية ومالية ملموسة".

واعترف ماكرون بأن إعادة زراعة الغابات أمر ضروري أيضا، لكنه أشار إلى وجود "آفاق مختلفة" بين القادة "لأن كل هذا يتوقف على بلدان الأمازون"، التي تتمسك بسيادتها، على نحو مبرر.

وحذر ماكرون بالقول: "لكن المخاطر في الأمازون، بالنسبة لهذه البلدان والمجتمع الدولي، من حيث التنوع البيولوجي والأكسجين ومكافحة الاحتباس الحراري، تعني ضرورة إعادة التشجير".