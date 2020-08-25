نائب محافظ مطروح: حصر المباني المخالفة قبل انتهاء مهلة التصالح

انتهت دينا عثمان نائب محافظ مطروح، من عملية حصر المباني المخالفة بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وممثلي الشعبة الهندسية والمرافق ومجلس المدينة.

وحثت المحافظة أصحاب المباني المخالفة على سرعة التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، خلال المدة المحددة، التي ستنتهي ١٥ سبتمبر المقبل لمن تقدموا بطلبات قبل ١٤ يوليو الماضي، وحتى ٣٠ سبتمبر القادم لطلبات التصالح الجديدة.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن أجهزة المحافظة ستتعامل بكل حزم مع كافة التعديات على أملاك الدولة للحفاظ عليها، ولا تهاون مع المعتدين؛ لاسترداد حق الشعب مع تطبيق القانون على الجميع، دون أي استثناءات، مشيرة إلى أن الدولة فتحت بابا للتصالح مع أصحاب المخالفات في البناء وإعطاء مهلة لتوفيق أوضاعهم وسداد جدية تصالح بنسبة ٢٥٪.

وأكدت تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الجادين، لتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة، وناشدت المواطنين سرعة التقدم لتلاشي أعمال الإزالة للمباني المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها بعد انتهاء المهلة المحددة.