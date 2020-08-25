محكمة ألمانية تبدأ إجراءات إفلاس وايركارد

بدأت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، إجراءات إفلاس شركة وايركارد الألمانية، لخدمات الدفع التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها قبل شهرين.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه ميشائيل يافيه، مدير التفليسة (المُصَفِّي القضائي) في ميونخ اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه سيتم فصل 730 عاملا بالإضافة إلى مجلس الإدارة.

وأوضح يافيه أن إدارة ممتلكات وايركارد، و6 شركات ألمانية مملوكة لها، آلت إلى مدير التفليسة، وعلى هذه الشركات الآن توفير الرواتب والأجور ودفعها.

وذكر يافيه أن الإدارة المؤقتة للتفليسة نجحت في تحقيق الاستقرار في الأعمال التجارية الحالية وتوفير أساس لمزيد من الاستمرار، لكنه رأى أنه يجب بشكل ملح إجراء تخفيضات كبيرة في التكاليف من أجل إتاحة استمرار العمل وتوفير إمكانية للاستفادة من النشاط التجاري المركزي للشركة.

وأشار يافيه أيضا إلى أنه سيتم فسخ عقود الإيجارات.

كانت واير كارد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.