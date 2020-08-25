 إصابة عشرات المدنيين في تفجير بسيارة مفخخة شمالي أفغانستان - بوابة الشروق
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إصابة عشرات المدنيين في تفجير بسيارة مفخخة شمالي أفغانستان

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:04 ص

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن تفجيرا بسيارة مفخخة استهدف وحدة للقوات الخاصة الأفغانية "كوماندوز" في إقليم بلخ شمالي أفغانستان؛ أدى إلى إصابة عدد كبير من المدنيين.

وقال المتحدث باسم الفيلق 209 العسكري في وحدة "شاهين" العسكرية، حنيف رضائي، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن الحادث أسفر عن مقتل أحد أفراد القوات الخاصة، وإصابة ستة آخرين.

وأضاف رضائي، أن ما يصل إلى 35 مدنيا أصيبوا في الحادث عندما انفجرت شاحنة بالقرب من قاعدة القوات في منطقة بلخ بالإقليم.

وأوضح أن الانفجار أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمتاجر المدنية.

ومن ناحية أخرى، قال عضو مجلس الإقليم، محمد إبراهيم خيرانديش، إن الانفجار خلف ما لا يقل عن خمسة قتلى من قوات الكوماندوز، وأصاب عدد آخر.

وأكد أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، لكن لم يتم بعد تحديد الرقم الدقيق.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، لكن طالبان نشطت في المنطقة منذ شهور.

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