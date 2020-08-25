استطاع فيديو كليب أغنية «أماكن السهر» للمطرب عمرو دياب، أن يتصدر «تريند» موقع «اليوتيوب»، في أقل من 24 ساعة، محققا مشاهدات تجاوزت المليون ونصف مشاهدة، على الرغم من طرح الأغنية عبر منصة «أنغامي» قبل أيام.

وطرح أمس عمرو دياب فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر»، رسميا، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبا للكليب قبل أيام، وظهر «الهضبة» في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار «الصيف ما يحلاش غير بمزيكة الهضبة».

ويقول مطلع الأغنية: «ده في أي مكان.. في عيون باصين حواليه.. ويا عيني أول ما يبان الكل بيجري عليه.. ده جواب بان من العنوان أقروا في عنيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين».

وأعد الهضبة لجمهوره مفاجأة بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

وتعد هذه الأغنية هي ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب «نور العين» في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب «وماله» عام 2005، وجاء كليب «أماكن السهر» ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

ويستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء أول حفل «أون لاين»، في مسيرته الفنية، وذلك خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، والذي يأت بعد أيام من إعلان منصة «نتفليكس» العالمية، عن عودة عمرو دياب إلى التمثيل بعد 27 عاما، بمسلسل من إنتاجها، ينتمي إلى نوع الدراما الموسيقية، وهو تحت الإعداد والتجهيز، ومن إخراج أحمد الشرقاوي.

يذكر أن عمرو دياب طرح قبل أيام أغنية «مالك غيران»، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان فلكلور، وميكساچ وديچتال ماستر أسامة الهندي.

كما طرح قبل أسبوعين فيديو كليب «يا بلدنا يا حلوة»، الذي ينتمي لنوعية الأغاني الوطنية، وقد تم تصويره بالعديد من المحافظات وبعض المعالم الأثرية، وتصدر «تريند» مواقع الإنترنت لأيام، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان، وقد تم تصويره في شارع المعز بالقاهرة، والعديد من المحافظات المصرية، وبعض المعالم المصرية بين الأثرية والمعاصرة.

وكان عمرو دياب قد طرح ألبوم «سهران» في صيف 2019، والذي ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين، عزيز الشافعي، أيمن بهجت قمر وشادي نور، وصابر كمال وعمرو مصطفى ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وغيرهم.