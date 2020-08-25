تدريبات عسكرية يونانية-أمريكية جنوب جزيرة كريت

نشرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، قالت "إنها لمناورة بحرية وجوية يونانية أمريكية أجريت جنوب جزيرة كريت أمس الاثنين".



وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن التدريبات تضمنت مشاركة فرقاطة وغواصة يونانية، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز "إف 16"، إلى جانب المدمرة الأمريكية "يو إس إس ونستون إس تشرشل"، وطائرات هليكوبتر تابعة لبحرية البلدين.



ووفقًا لهيئة الأركان، تضمنت التدريبات مبادرات للتخطيط العملياتي المشترك والدفاع والاتصالات وتبادل المعلومات، لتؤكد العلاقات القوية طويلة الأمد بين البلدين، وأشارت إلى أن التدريبات ساعدت في تعزيز "مستوى الاستعداد والقدرة على المشاركة والتعاون" بين الجانبين.