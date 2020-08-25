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يجري كل من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، اليوم الثلاثاء، زيارتان متزامنتان للسودان.

وأعلنت هيئة الإذاعة الاثيوبية، صباح اليوم، عن توجه رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد ، إلي الخرطوم في زيارة رسمية.

وأوضحت الهيئة أن الزيارة تشمل محادثات ثنائية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق اول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وصرح السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم ، يبلتال أميرو، امس الاثنين، عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة السوداني بأن الزيارة ستشهد عقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وتأتي الزيارة وسط تواصل المفاوضات بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة اخري للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله.

كما تتزامن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى الخرطوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، تتناول مباحثات بومبيو بدعم واشنطن للانتقال الديمقراطي في السودان، وموضوع العلاقات مع إسرائيل.

كما اوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب دعم واشنطن للسلام في السودان.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى السودان منذ عام 2004.