روسيا تسجل 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 4696 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 966 ألفا و189 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء، بأن الإصابات الجديدة سجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى أن 681 إصابة من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة الروسية موسكو، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ179 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن 6652 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 779 ألفا و747 شخصا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أنه تم تسجيل 120 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 16568 شخصا.