متحدث عراقي: انطلاق مؤتمر بغداد بمشاركة دول الجوار السبت المقبل

أعلن نزال الخير الله وكيل وزارة الخارجية عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة مساء اليوم الأربعاء أن بغداد ستشهد يوم السبت المقبل انطلاق فعاليات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور عدد كبير من دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة ويستمر يوما واحدا.

وقال الخير الله للصحفيين في مقر وزارة الخارجيّة أن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول العشرين سيشاركون في المؤتمر بصفة مراقب.

وأضاف أن العراق يتطلع إلى مشاركة عالية المستوى ونرحب بكل الأشقاء والأصدقاء في هذا المؤتمر الذي سيؤسس إلى شراكات اقتصادية كبيرة في مختلف المجالات وإعادة الإعمار ومحاربة الإرهاب.

وأكد أن العراق يسعى لأن يكون لاعب مؤثر في السياسة الدولية والإقليمية، وأن يكون للعراق دور مؤثر في حل مشاكل المنطقة، وسيكون المؤتمر فرصة للعراق للإعلان عن موقفه الثابت برفض أن يكون ساحة للصراعات أو منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى.

وقال المسؤول العراقي نريد بناء شراكات حقيقية مع الدول الإقليمية والعربية والصديقة وأن هذا المؤتمر هو ليس لمساعدة العراق ماديا بل لبناء شراكات مستقبلية وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأخرى.

وأضاف أن المؤتمر لن يبحث القضايا الإقليمية الخلافية لكنه سيركز على المشتركات والتعاون الاقتصادي بين جميع الشركاء وأن الحضور الدولي المرتقب سيشكل عاملا إيجابيا لتعزيز صورة العراق الخارجية، ومقبولية قراره السياسي واستعادة مكانته الدولية والالتزام بوحدة وسيادة أراضيه فضلا عن دعم العراق في مواجهة التحديات.

وشدد المسؤول العراقي على أن أمن واستقرار سوريا هو جزء من أمن واستقرار العراق وأن العراق يدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومع خيارات الشعب السوري، وأن العراق يسعى من خلال حضور الدول الشقيقة والصديقة على أراضيه في مؤتمر بغداد الحصول على دعم اعتباري وليس مادي وتعزيز الموقف الدولي في مكافحة الإرهاب.

وذكر أن أجواء المؤتمر ستكون فرصة للحوار بحسب تقديرات القادة الحضور، وسيكرس في البحث في المشتركات الاقتصادية ولا يبحث الملفات الإقليمية الخلافية.

وبحسب مصادر في الحكومة العراقية، فإن الدول التي أعلنت مشاركتها الرسمية هي كل من السعودية والكويت وقطر والأردن والإمارات ومصر وإيران وتركيا وفرنسا.