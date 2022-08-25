مصرع شاب غرقا في مياه بحر مويس بالشرقية

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر مويس من أعلى كوبري العبور بنطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق في محافظة الشرقية.

فيما تبين سقوط الشاب في المياه من أعلى كوبري العبور، وانتقل رجال قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ لمحاولة العثور على الجثمان وانتشاله.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب غارقًا في مياه ترعة بحر مويس، وذلك إثر سقوطه من أعلى كوبري العبور في نطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وجارٍ محاولة انتشال الجثمان.

فيما أفادت المعلومات الأولية بسقوط الشاب في المياه من أعلى كوبري العبور الممتد فوق مياه ترعة بحر مويس في نطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية جهودهم لمحاولة العثور على الجثمان وانتشاله من المياه، فيما أكدت المعلومات الأولية بأن الشاب قد سقط في المياه من أعلى كوبري العبور لعبور المشاه أعلى بحر مويس بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق في محافظة الشرقية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق في قسم شرطة ثانٍ الزقازيق لمباشرة التحقيق.