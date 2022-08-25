الهلال يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على نظيره الخليج بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل المهاجم النيجيري أوديون إيجالو هدف التقدم لفريق الهلال عند الدقيقة الـ 3 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله المالي موسى ماريجا الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 25، لينتهى اللقاء بفوز الزعيم بثنائية نظيفة.

وبتلك النتيجة، يرفع فريق الهلال رصيده إلى النقطة الثالثة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الخليج دون نقاط في المركز الأخير.

ومن المقرر أن يواجه فريق الهلال نظيره الزمالك يوم الـ 9 من شهر سبتمبر القادم، في مباراة كأس سوبر لوسيل، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.