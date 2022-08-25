محافظ بني سويف يشيد بجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم التنمية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حضور بلال حبش نائب المحافظ، والنائبة راجية الفقي عضو التنسيقية، وعدد من أعضاء التنسيقية وهم: (لبنى خليفة، يوسف عماد، على حسين)، بجانب معتز عبد الرؤوف مدير فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف.

ويأتي هذا اللقاء في مستهل زيارة الوفد لتفقد 5 فصول محو الأمية، التي قامت التنسيقية بفتحها بمحافظة بني سويف، حيث تقوم بتوفير حوافز للمعلمين والدارسين بالتعاون مع المحافظة وهيئة تعليم الكبار، ضمن خطة التنسيقية بالتعاون مع المحافظة للمساهمة في دفع خطط التنمية في مختلف المجالات، وفي إطار خطة التنسيقية الشاملة للتنسيقية للدفع بخطة ورؤية مصر 2030.

وأثنى محافظ بني سويف على جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاسيما وأنها توسعت في الجهود المجتمعية على مستوى محافظات مصر بشكل عام، وبصفة خاصة بمحافظة بني سويف، مؤكدا على أن توجه التنسيقية نحو بناء الشخصية المصرية المتكاملة تعليميا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا يعد داعما نوعيا لجهود ورؤية المحافظة واستراتيجيتها التنموية التي تستهدف 6 قطاعات اقتصادية وتنموية.

وأشار إلى أهم خطوات المحافظة في هذا المجال هو إطلاق حزمة من البرامج المجتمعية والثقافية والاقتصادية بالقرى المجاورة لواحة هروم ميدوم السياحية وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبهم أعرب الحضور على شكرهم لمحافظ بني سويف لما يقدمه من دعم لكل جهودهم والتوجيه بتسهيل كافة المتطلبات بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، مؤكدين على أن محافظة بني سويف من المحافظات التي تشهد تطورا غير مسبوق في مختلف الميادين والقطاعات في ظل القيادة الشابة التي تعتبر نموذجا مميزا لتجسيد نجاح وتفوق الشباب الذي يتكامل مع رؤية تنسيقية شباب الأحزاب ضمن مشروع طموح يقوده ويشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.