وزير الري يتابع أعمال صيانة الأهوسة الملاحية بقناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط ودمياط

تلقى هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى؛ يستعرض أعمال صيانة الأهوسة الملاحية بقناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط وسد ومفيض دمياط.



وذكروزير الري، أن أعمال صيانة الأهوسة الملاحية تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري؛ ضمن أعمال الخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات.



ويجرى حالياً تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع؛ وذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس والتى تشتمل على جسم البوابات المعدني وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة ورفع كفاءة وتحديث كامل لمنظومة التشغيل الكهروميكانيكى.



كما يتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية أسبوعيًا وشهريا للأهوسة الملاحية بقناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط وفق برنامج محدد بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالوزارة ، ويجري فريق الصيانة أعمال الإصلاحات الفورية للأعطال لضمان قيام الأهوسة بالمهام والأنشطة المطلوبة؛ بأفضل أداء وبأعلى كفاءه وأقل نسبة أعطال .



الجدير بالذكر أنه تم إنشاء قناطر إسنا والهويس الملحق بها في عام ١٩٩٣ ، وقناطر نجع حمادى والهويسين الملحقين بها في عام ٢٠٠٨ ، وقناطر أسيوط والهويسين الملحقين بها في عام ٢٠١٧ ، كما تم إنشاء الهويس الإضافى لقناطر إسنا في عام ٢٠٠٨ بغرض تطوير وتسهيل الملاحه النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بهويس قناطر إسنا والمتوجهة من الأقصر إلى أسوان والعكس ، وكذلك عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية فى فترات صيانة الأهوسة .