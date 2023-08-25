لوكاشينكو: بوتين ليس مسؤولا عن مقتل قائد فاجنر يفجيني بريجوجين

يرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أنه لا يوجد احتمال لتورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القتل المزعوم لـ يفجيني بريجوجين، الذي لا تزال قوة مرتزقة "فاجنر" التي أسسها متواجدة في بيلاروس.



ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية عن لوكاشينكو قوله إن بوتين لا يمكن أن يكون وراء تحطم الطائرة الخاصة أمس الأول الأربعاء.



وقال لوكاشينكو:"إنه عمل قاس للغاية وغير احترافي".



جاءت تعليقات رئيس بيلاروس في معرض رده على اتهامات، من جانب الغرب في المقام الأول، بأن بوتين تخلص من بريجوجين.



وينفي الكرملين التلميحات إلى أن للرئيس أي علاقة بحادث تحطم الطائرة التي كانت تقل بريجوجين شمال موسكو.



ويعتمد لوكاشينكو نفسه سياسيا واقتصاديا وماليا على بوتين.